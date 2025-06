Erreur de ma banque en ma défaveur.

Je suis accro Inscrit: 10/05/2016 22:53 Post(s): 1812 Karma: 829

Édit en cours !

PS c'est avec l'application de la banque du début à la fin mon histoire.



Donc ce soir vers 19h10, je sors du tabac et je regarde mon compte bancaire, les 12€40 ont été pris en compte, il me reste 100,99€ donc je décides de retirer 100€, au distributeur d'intermarché (juste à côté).



Dans la soirée je vois que j'ai une notification de la banque "Fonds insuffisant blabla".

Je vais sur compte et j'ai 190,46€ ^^ je comprends rien, y'a une couille... Et l'historique de mon compte... Aujourd'hui j'étais visiblement à Ploumagoar, c'était hier, aujourd'hui j'étais à Lannion (les deux dans les Côtes-d'Armor 22), et je ne suis pas allé au tabac...ni dépensé 77,07€ ce matin à Intermarché.



Bon en fait le temps de faire mon édit, je suis retourné sur mon compte et les chiffres son cohérent, surment le minuit passé... j'ai 0.99€ sur mon compte, il manque

Contribution le : Aujourd'hui 00:03:02