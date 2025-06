Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 16552 Karma: 5596

Très chouette. Le Salar de Uyuni situé au Chili. Un lac salé qui s'évapore. Et pas un petit : 150 x 100 km ! La plus grande réserve de sel et de lithium de la planète !

