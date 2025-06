interaction chat/écran.

Options du sujet Imprimer le sujet

domi13180



Interaction entre un chat et un écran. Ma femme met parfois des jeux ou vidéos pour chat sur youtube pour intéresser le matou.



https://www.youtube.com/shorts/GJi8t31bayI?feature=share Interaction entre un chat et un écran. Ma femme met parfois des jeux ou vidéos pour chat sur youtube pour intéresser le matou.

Aujourd'hui 17:45:36

Meph974

Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 1128 Karma: 679 Pour ca qu'il faut rester au écran cathodique!! De près on pige quedal et la chat ne font pas chier, au pire dormir sur la télé, en s'irradiant...

Aujourd'hui 18:05:44