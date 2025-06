The Alters Court métrage animation

Je poste trop Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 11384 Karma: 5784

The Alters est un jeu vidéo de survie

PENSEZ A ACTIVER LES SOUS TITRES ET LES METTRE EN Français

Version PC



Baa Baa BOOM! The Alters



Version tablette/Smartphone (Attention il manque la dernière partie de la vidéo)



Everything GOES WRONG for The Alters



Ce court métrage d'animation a été développé par AMD.



Un grand merci à Konrad Adamczewski, Michał Leszczyński et à toute l'équipe formidable de 11 bit studios, ainsi qu'à toute l'équipe d'AMD Gaming, pour nous avoir permis d'intégrer The Alters dans le monde de l'animation 2D ! Et, bien sûr, un grand merci aux doubleurs Alex Jordan et Kate Winter pour leurs performances exceptionnelles dans les rôles de Jan et Lena !



Producteurs exécutifs pour Spud Gun Studios

Tom Jenkins et Tom Payne



Producteur de la série

Ben Michael



Scénario de

Michał Leszyński et Ben Michael



Préproduction de

Brian Velayo

Liam McKeown



Animation brute de

Bryan Velayo

Liam McKeown

Esau « LDranzer » A. Munoz

Brandon Maker

AnimatedZorox

Mitzu



Animation et couleurs de

Bryan Velayo

Oni

Jenny Polden

Tim Bender

Beclet

Jack Thompson



Arrière-plans de

Baubalti



Post-production de

Bryan Velayo



Musique, conception sonore, doublage et mixage d'Alex Walker Smith



Montage et assemblage de Jason Alan Dewey



Remerciements particuliers à Konrad, 11Bit, AMD et Jo Cowley, Juno Jenkins, divers animaux/partenaires/parents et boissons énergisantes

