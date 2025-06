La Suisse imprenable ? (Explore Media)

Je poste trop Inscrit: 10/07/2016 18:17 Post(s): 18003 Karma: 12847

Reportage de Julien Mazurier, pour la chaine YT Explore Media.

Ce n'est pas un mythe, la Suisse regorge bien de milliers de canon pour se défendre en cas d'attaque.

Et le service militaire est toujours bien actif, c'est toujours marrant de voir le décalage lorsque les gamins sortent de l'école et qu'en même temps, à côté, les militaires sont en pleine manoeuvre.





Pourquoi la Suisse est imprenable ? | ATLAS



NB : Non, le sol suisse n'est pas troué comme un gruyère, le gruyère n'a pas de trou !

Contribution le : Aujourd'hui 14:50:24