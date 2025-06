La tonte d'une boule de poil

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 38926 Karma: 19574

Je comprends l'idée de dégager les yeux pour faire propre ou joli tout plein, mais il faut faire gaffe. Chez les petits chiens comme les bichons ou les caniches, les poils autour des yeux ont un rôle de protection.

Les couper trop court peut justement exposer leurs yeux à la poussières, les UV, la sécheresse. ça peut aggraver certains problèmes oculaires.

Ce n'est pas la cause directe de la cataracte (c'est lié au diabète et certaines autres prédispositions), mais enlever la protection naturelle des yeux n'aide pas non plus.

30 à 50 % des opérations ophtalmologiques sur les petits chiens concernent la cataracte.

Contribution le : Aujourd'hui 18:57:34