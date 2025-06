Options du sujet Imprimer le sujet

Cudajet, un jetpack sous-marin

Cudajet, un jetpack sous-marin. pour seulement 27000 EUR

CudaJet: The World's First Underwater Jetpack!





CudaJet: The World’s First Underwater Jetpack!

Aujourd'hui 15:27:59

Cudajet, un jetpack sous-marin

Franchement ça doit être bien délire ! Faut juste bien gérer son timing et pas se retrouver à devoir ramener un parpaing sur le dos à la nage.

Aujourd'hui 15:34:27

Cudajet, un jetpack sous-marin

Je poste trop Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 11428 Karma: 5786



sympa mais un peu cher...



edit

suivant la conversion du site il est à pas loin de 27000€



22 500,00 £GB soit environ 26 400 €
sympa mais un peu cher...
edit
suivant la conversion du site il est à pas loin de 27000€
https://cudajet.com/products/underwater-jetpack

Aujourd'hui 15:34:31

Cudajet, un jetpack sous-marin

On attend les premiers accidents d'apnée et les cheveux emmêlés.

Aujourd'hui 16:00:04