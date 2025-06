Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Deux pelleteuses aident une pelleteuse 1 #1

Webhamster





https://www.reddit.com/comments/1lhucdm Deux pelleteuses aident une pelleteuse à sortir d'un trou

Contribution le : Aujourd'hui 10:17:28

alfosynchro

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 15922 Karma: 7355 On croirait presque des êtres vivants dotés d'empathie.

Contribution le : Aujourd'hui 10:58:30

Arsenick

J'aime glander ici Inscrit: 13/12/2006 00:12 Post(s): 6576 Karma: 1092 Je suis admiratif de la synchro des pelleteuses du haut surtout quand on sait à quel point ces machines peuvent être brusque dans les mouvement.

Contribution le : Aujourd'hui 11:29:47