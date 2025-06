Index des forums Koreus.com Audio et Visuel Todem, découverte pop/rock avec Les Hirondelles Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Todem, personnage mystérieux de la pop française est de retour avec son nouvel EP Les Jours Meilleurs le 02 juillet, dont il dévoile l'extrait Les Hirondelles !



Todem, nouveau venu sur la scène pop-rock française, s’impose dès ses débuts par une qualité instrumentale rare et un songwriting empreint de nostalgie et d’authenticité. Grâce à sa collaboration avec Antoine Bordeaux, ingénieur son renommé du Studio Ferber, il a su s’entourer d’une équipe de musiciens parmi les plus talentueux de leur génération : Étienne Meunier à la guitare, Jean-Max Méry aux claviers, Raphaël Chassin à la batterie et Benjamin Joubert au mastering



Découvrez Les Hirondelles avec ces images splendides filmées au mythique Studio Ferber de Paris, et écoutez Todem sur





