Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam P-A, l'employé modèle du journal L'Humanité 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 38945 Karma: 19595



https://x.com/humanite_fr/status/1937936111491551241?s=46



Dédé, tu me sers la même chose! Dédé, tu me sers la même chose!

Contribution le : Aujourd'hui 00:09:06