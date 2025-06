Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Serveuse Fail + Chauffeur Fail 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 76032 Karma: 37801





https://www.reddit.com/comments/1ljadfz



Manger un bout en conduisant





https://www.reddit.com/comments/1lk4k82 Serveuse FailManger un bout en conduisant

Contribution le : Aujourd'hui 14:07:37

alfosynchro Re: Serveuse Fail 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 15937 Karma: 7361 Elle a mis les pieds dans le plat !

Contribution le : Aujourd'hui 14:10:42