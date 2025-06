Options du sujet Imprimer le sujet

Un homme de 67 ans met le feu dans un métro à Séoul car mécontent de son procès de divorce .

Article anglais :



https://youtu.be/fbCVsfAZo9Y Un homme de 67 ans met le feu dans un métro à Séoul car mécontent de son procès de divorce .Article anglais : https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2025-06-25/national/socialAffairs/Man-accused-of-setting-fire-to-Line-5-subway-train-indicted-for-attempted-murder-arson/2338302

