Livraison d'une Tesla en mode autonome sans chauffeur

Impressionnant, mais on ne sait pas quel point c'est scénarisé.



« Cette Tesla a roulé toute seule depuis la Gigafactory Texas jusqu'au domicile de son nouveau propriétaire, situé à environ 30 minutes de là, traversant des parkings, des autoroutes et la ville pour atteindre sa destination. Il s'agit de la première livraison autonome de ce type au monde. »





World's First Autonomous Delivery of a Car | Tesla

Contribution le : Aujourd'hui 10:03:46