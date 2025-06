Hirondelle qui nage sous l'eau

Je masterise ! Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 2412 Karma: 1697



Jusqu'à 1 minute en apnée et plus de 10 mètres de profondeur.



D'autres comme les frégate, sont incapables de nager, ni même de redécoller de la surface de l'eau. Pourtant ils se nourrissent en partie de poissons et prennent donc d'énormes risques pour aller pêcher : Certains oiseaux sont d'excellent nageurs, comme le cormoran noir : https://lemagdesanimaux.ouest-france.fr/dossier-313-grand-cormoran.html Jusqu'à 1 minute en apnée et plus de 10 mètres de profondeur.D'autres comme les frégate, sont incapables de nager, ni même de redécoller de la surface de l'eau. Pourtant ils se nourrissent en partie de poissons et prennent donc d'énormes risques pour aller pêcher : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fregatidae#Alimentation

Contribution le : Aujourd'hui 17:38:35