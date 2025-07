un œuf cuit par le soleil dans la cour d’un collège du Gard

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 38974 Karma: 19613



Même si je sais que vous êtes tous très attentifs il ne fait jamais de mal de le redire.

Quand vous sortez promener votre chien en ville, pensez à vérifier la température du sol. Posez la main par terre : si vous ne pouvez pas la laisser plus de 7-15 secondes, c’est que le bitume est bien trop chaud et risque de brûler les coussinets de votre toutou .



Contribution le : Aujourd'hui 12:52:20