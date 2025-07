Le chanteur Célestin invite à quatuor à cordes sur la chanson Eva

Je viens d'arriver Inscrit: 02/11/2023 12:58 Post(s): 34





Célestin (alias Sébastien Rambaud) est un chanteur multi-instrumentiste aussi doué que poétique. Sa musique délicate et sensible raconte en filigrane la vie de cet hypersensible ! Pour son prochain album, il invite à quatuor à cordes à le rejoindre, et Eva est le premier extrait, doux et poignant.CÉLESTIN - "Eva"A noter que Célestin est aussi un sportif de choc ! En ce moment, il brave la canicule et parcourt la France en vélo pour une tournée à bicylette, à suivre sur son Instagram , chapeau l'artiste !

