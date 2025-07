Options du sujet Imprimer le sujet

Interfector [video] Un arbitre de rugby "traite" un joueur de coquin, et inversement

Je suis accro Inscrit: 20/04/2014 16:01 Post(s): 1667 Karma: 1864 Ca date un peu, mais je viens de tomber dessus (merci Swann)





TOP 14 - L'échange hilarant entre l'arbitre Romain Poite et le pilier de l'USAP Arthur Joly



Dans quel autre sport on peut voir un tel echange avec l'arbitre ><

FanfanLaTulipe Re: [video] Un arbitre de rugby "traite" un joueur de coquin, et inversement

Je m'installe Inscrit: 18/08/2017 11:12 Post(s): 479 Karma: 553 Interfector



Selon moi le joueur ne dit pas "C'est toi le coquin" mais "Pourquoi coquin ?".



Mais bon, ça ne change rien au côté charmant de cet échange. Selon moi le joueur ne dit pas "C'est toi le coquin" mais "Pourquoi coquin ?".Mais bon, ça ne change rien au côté charmant de cet échange.

