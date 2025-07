Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Ruche imprimée en 3D dans sa chambre 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 76066 Karma: 37862





https://www.reddit.com/comments/1llxvdv Ruche imprimée en 3D dans sa chambre

Contribution le : Aujourd'hui 08:43:42

FMJ65 Re: Ruche imprimée en 3D dans sa chambre 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 16591 Karma: 5611 C'est un détail mais la ruche a été découpée par CNC et non imprimée en 3D !

Contribution le : Aujourd'hui 09:19:57