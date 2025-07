Options du sujet Imprimer le sujet

Miznews

J'ai un air dans la tête depuis un mois mais je ne sais pas où je l'ai entendu.

Est-ce un jeu ? Un animé ?

Est-ce que ça parle à quelqu'un ?



J'ai essayé les shazam, google audio etc...

Rien de convaincant. A l'aide !



Je l'ai joué au clavier et posté



Aujourd'hui 15:48:43