Wiliwilliam « POKEMON : LE PREMIER FILM » est désormais disponible gratuitement sur YouTube

Pokémon: The First Movie



C'est un lien officiel. C'est la Pokémon Company qui a décidé de mettre le film en libre accès. ça va parler qu'à une certaine générationPokémon: The First MovieC'est un lien officiel. C'est la Pokémon Company qui a décidé de mettre le film en libre accès.

