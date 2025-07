PORTRAIT #32: [LYN] prendre des p'tits bouts d'trucs et puis les assembler ensemble

Options du sujet Imprimer le sujet

Thomas [LYN] est un compositeur de musique électronique.

Passionné depuis 2007, il crée, bidouille, arrange, bricole, comme dans la menuiserie de Stupeflip.



Et pourtant ce jeune musicos est atteint d'une surdité.

Comment fait-il ? Il nous explique tout cela dans son portrait.





