Options du sujet Imprimer le sujet

blahmeuh Re: Incendie dans l'Hérault : BFM Kéké VS Pompiers 0 #3

Je m'installe Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 488 Karma: 291 Mais chez bfm, les "journalistes", comprennent-ils/elles ce qu'elles/ils racontent ? Où même ce qu'il se passe ?



Mais en fait, rien à B. : il faut faire du sensationnel.





(j'ai l'impression de balancer un bon gros pléonasme bien bourrin)

Contribution le : Hier 22:41:57