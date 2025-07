Nombre de colonnes sur YouTube

Options du sujet Imprimer le sujet

Bonsoir les jeunes !



Avant, quand j'allais sur YouTube, les vidéos m'étaient proposées sur 5 colonnes de large. Puis, récemment c'était sur 4 colonnes, et depuis aujourd'hui, c'est arrivé à 3 colonnes.

Savez-vous pourquoi ? Et savez-vous si je peux le paramétrer moi-même ?

@Le_Relou

Quand tu vas sur YouTube les vidéos te sont proposées sur combien de colonnes ?

Quand tu vas sur YouTube les vidéos te sont proposées sur combien de colonnes ?

Je m'installe Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 494 Karma: 291 alfosynchro pourquoi tu vas sur youtube ? il faut aller sur koreus.tv



alfosynchro pourquoi tu vas sur youtube ? il faut aller sur koreus.tv

mais pour répondre à la question, cherche pas : google conchie ses users/produits. Donc c'est normal si ton expérience se dégrade, l'intérêt de google, c'est google, pas alfosynchro (ni moi) (désolé, mais bon, on se sert les coudes, on est dans le même panier)

