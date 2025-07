Fatbabs rend hommage au chanteur Naâman avec le clip I Feel your Love ft. Naâman, Marcus Gad

Je viens d'arriver Inscrit: 02/11/2023 12:58 Post(s): 35





Fatbabs vient de sortir son nouvel album This love is Forever. Le beatmaker et producteur, rendu célèbre pour son travail accompli pendant des années aux côtés de feu Naâman, signe ici 18 titres, réunissant au total pas moins de 21 artistes, représentant plusieurs générations, entre la France, la Jamaïque, les Caraïbes en général et d'autres territoires.



Dans l'album, un titre se détache, hommage à Naâman : il s'appelle I Feel Your Love, un titre construit autour d’un refrain enregistré par Naâman avant sa disparition en février 2025. Il porte en lui toute l’âme de l’album : l’amour comme moteur, et la mémoire comme force. Une tournée est organisée dans toute la France pour découvrir l'album de Fatbabs en live.



le site officiel





