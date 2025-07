Options du sujet Imprimer le sujet

Bukowski Ouverture d'une capsule temporelle vieille de 50 ans 1 #1

Je suis accro Inscrit: 12/07/2021 18:21 Post(s): 611 Karma: 1217 A Seward, dans le Nebraska (USA), les autorités ont ouvert à l'occasion du 4 juillet (Fête nationale américaine) une capsule temporelle présentée comme étant la "plus grande du monde". Elle avait été scellée il y a 50 ans.



A l'intérieur, divers objets tels que des lettres, des photographies, et même une voiture ! L'occasion aussi pour leurs descendants de retrouver des souvenirs liés aux membres de leur famille.





