Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Donner sa chance à chacun 1 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 19907 Karma: 25675





https://www.reddit.com/comments/1m3dyrs Il y a un resto pas loin de chez moi comme ça, on va voir ça pendant les vacances avec à priori une bonne cuisine familiale

Contribution le : Aujourd'hui 12:08:30

alfosynchro Re: Donner sa chance à chacun 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 16072 Karma: 7394 Je la voyais un peu plus grande Greta Thunberg...

Contribution le : Aujourd'hui 12:18:38