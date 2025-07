Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Dans la peau d'un électricien du ciel 2 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 19907 Karma: 25679

https://www.reddit.com/comments/1m3ds40

Contribution le : Aujourd'hui 12:17:23

FMJ65 Re: Dans la peau d'un électricien du ciel 1 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 16615 Karma: 5634 750 000V ...

Pas sûr que ça soit très bon pour la santé cette promiscuité ....

Contribution le : Aujourd'hui 12:45:29

lsdYoYo Re: Dans la peau d'un électricien du ciel 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 2437 Karma: 1703 @FMJ65 Sur de courtes périodes, pas trop proches, ça doit aller...



En passant sous des lignes hautes tensions en VTT, je me suis pris plusieurs fois la chtouille en touchant le cadre avec ma cuisse. Ça secoue un peu.

Contribution le : Aujourd'hui 12:58:19