Refaire les crêpes de Raymond Oliver à l'alcool

Je teste les CRÊPES cultes de Raymond Oliver (à l’anis, au rhum et à la bière)





Je n'ai jamais osé le refaire chez moi car je n'ai pas autant d'alcool, et peur de gacher tant d'argent, mais apparament le résultat est vraiment bien, oserez vous le tester vous?

Aujourd'hui 17:59:08