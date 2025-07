Lutter pour commenter sur une vidéo Koreus

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 7077 Karma: 3353

Bonjour,



Depuis quelques mois pour les vidéos en ligne sur l'accueil du site, quand je veux commenter le bouton "Commentaire" est plus bas que d'habitude, et quand je le vois, d'autres pubs arrivent et le bouton commentaires se déplace encore plus bas, je dois scroller 2 3 fois pour que ce bouton se stabilise et que je puisse cliquer dessus.



Je sais pas si c'est voulu mais plusieurs fois j'ai abandonné de cliquer dessus. Je ne sais pas si c'est voulu pour la publicité ou c'est un bug? Avez-vous la même chose? En tout cas si c'est pour me décourager à commenter ça marche plutôt bien (je sais que mes commentaires apportent pas grand chose) ^^

Contribution le : Aujourd'hui 15:12:52