Les bombes à paillettes c'est bon pour les ricains...

Je suis accro Inscrit: 06/12/2005 13:44 Post(s): 1924 Karma: 3634



Le dialogue sur la ringcam est surréaliste (et peut-être même fake?) mais la scène est drôlissime

Mark Rober n'a qu'à bien se tenir !





“I Could’ve Died!” Says Man Who Stole a Box That Wasn’t His🫣 #funny #ringcam #remix packagetheft Chez nos amis d'outre-manche, on piège les voleurs de colis avec des vrais explosifs!Le dialogue sur la ringcam est surréaliste (et peut-être même fake?) mais la scène est drôlissimeMark Rober n'a qu'à bien se tenir !“I Could’ve Died!” Says Man Who Stole a Box That Wasn’t His🫣#funny #ringcam #remix packagetheft

Contribution le : Aujourd'hui 11:00:14