The Vine Street Shuffle invite Neal Black sur l'album Zebedee - Does Earl Hoo

Je viens d'arriver Inscrit: 02/11/2023 12:58 Post(s): 36





est un trio français inspiré par le blues de Chicago ! Nouvelle signature Dixiefrog, le groupe prépare son album Zebedee - The Vine Street Shuffle does Earl Hooker qui sort le 19 septembre 2025. Le premier extrait s'appelle You Gotta Lose avec en invité Neal Black !



Le groupe composé de Philippe Quinette à la contrebasse, Aliocha Thévenet à la guitare et Marc Delmas à la batterie nous transporte aux racines de la musique américain et du blues de Chicago. Figure légendaire du blues, Earl Hooker a côtoyé Muddy Waters, John Lee Hooker son cousin et jammé avec Jimi Hendrix, une légende, un des plus grands guitaristes de l'histoire. Un album hommage était nécessaire !



Sur cet album, le trio invite de nombreux musiciens à les rejoindre. On retrouve Neal Black qui chante sur You gotta lose, Denis Agenet qui chante sur The Misfit, Sophie Malbec qui chante sur You don’t want me, Jean-Marc Henaux qui joue de l’harmonica sur Dynamite et sur Blue Guitar.

Laurent Cokelaere (bassiste entra autre de Jessie Lee and the Alchemists). joue de la basse électrique sur You gotta lose et You don’t want me.





You Gotta Lose (Earl Hooker) - feat Neal Black (visualizer) The Vine Street Shuffle est un trio français inspiré par le blues de Chicago ! Nouvelle signature Dixiefrog, le groupe prépare son album Zebedee - The Vine Street Shuffle does Earl Hooker qui sort le 19 septembre 2025. Le premier extrait s'appelle You Gotta Lose avec en invité Neal Black !Le groupe composé de Philippe Quinette à la contrebasse, Aliocha Thévenet à la guitare et Marc Delmas à la batterie nous transporte aux racines de la musique américain et du blues de Chicago. Figure légendaire du blues, Earl Hooker a côtoyé Muddy Waters, John Lee Hooker son cousin et jammé avec Jimi Hendrix, une légende, un des plus grands guitaristes de l'histoire. Un album hommage était nécessaire !Sur cet album, le trio invite de nombreux musiciens à les rejoindre. On retrouve Neal Black qui chante sur You gotta lose, Denis Agenet qui chante sur The Misfit, Sophie Malbec qui chante sur You don’t want me, Jean-Marc Henaux qui joue de l’harmonica sur Dynamite et sur Blue Guitar.Laurent Cokelaere (bassiste entra autre de Jessie Lee and the Alchemists). joue de la basse électrique sur You gotta lose et You don’t want me.You Gotta Lose (Earl Hooker) - feat Neal Black (visualizer)

Contribution le : Aujourd'hui 15:31:57