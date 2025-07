Options du sujet Imprimer le sujet

Pettoman Un drone capte l'intervention de pompier sur un feu de voiture 1 #1

Je suis accro Inscrit: 28/01/2009 18:12 Post(s): 827 Karma: 1088 https://www.facebook.com/share/v/1FiiDGSJ2s/



Conceptdrone prod était en prestation non loin de l'incendie de la voiture sur le parking d'Intermarché à Rosières (Ardèche) et a pu filmer ce moment impressionnant.

Contribution le : Aujourd'hui 18:03:23