Le_Relou Art cinétique

Vous navigateur est trop vieux

Aujourd'hui 11:51:43

FMJ65 Re: Art cinétique

FMJ65: Très chouette. Ca doit prendre du temps de meuler les pierres pour arriver au "bon" poids !

Aujourd'hui 11:56:35

Interfector Re: Art cinétique

Interfector: @Le_Relou Je sais pas pourquoi mais ce format de video ne passe pas chez moi.

Au depart le lecteur s'affiche, mais quand j'appuie sur play, j'ai le message "aucune video dont le format ou le type MIME est géré n'a été trouvée".



Quelqu'un a une idée? je suis sur firefox (depuis peu).

Aujourd'hui 12:02:45

Le_Relou Re: Art cinétique

Le_Relou: Interfector voila un autre lien :



voila un autre lien : https://streamable.com/e/iln3qp

Aujourd'hui 12:06:27