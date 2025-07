Un goéland veut manger une frite. Mais l'important est ailleurs...

Je m'installe Inscrit: 08/01/2020 18:11 Post(s): 187 Karma: 149

c'est généré par IA pour pleins de raisons :

- le parebrise ça ne se brise pas comme ça, et c'est feuilleté

- le batîment de droite, si vous regardez bien tout le long de la vidéo, il se déplace et devient n'importe quoi

- et encore une fois la vitre tombé, il y a une tâche noire apparu de n'importe où.



Arrêtez de poster des vidéos générées par IA svp

Contribution le : Aujourd'hui 22:05:40