Flo Malley nous parle de son âme avec le clip de 21 grammes

Flo Malley dévoile pour les vacances son EP et son clip pour 21 grammes ! Cette ballade pop soul prend aux tripes et nous fait fondre. Découvert dans l'émotion The Voice en 2012, Flo Malley est depuis très actif, comme le prouve son nouvel EP à retrouver sur Spotify et l'annonce de sa participation au spectacle Le Roi Soleil après avoir été distingué dans DISCO et Salut les Copains...



À travers « 21 grammes », Flo Malley s’inscrit dans une démarche à la fois musicale et spirituelle. Il questionne notre rapport à l’autre, à la vie et à ce qui nous relie en tant qu’êtres humains. En choisissant de parler de l’âme avec autant de délicatesse et de puissance musicale, il propose une parenthèse poétique et nécessaire dans le tumulte contemporain.



Voici le clip de 21 Grammes :



