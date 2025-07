Options du sujet Imprimer le sujet

Ordures | Film animé | ARTE



Le Film "Ordures" :

Où l'on suit le parcours de Gobi le gobelet "perdu" de Marie.



Un film et de l'animation sur la vie de nos déchets après leur abandon



Disponible ici

Contribution le : Hier 23:37:13