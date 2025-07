Options du sujet Imprimer le sujet

domi13180 fabriquer des rondelles métalliques #1





https://www.youtube.com/shorts/yprCJBx8Y0A?feature=share

Contribution le : Aujourd'hui 14:06:45

FMJ65 Re: fabriquer des rondelles métalliques #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 16636 Karma: 5645 A la fin de la journée, on doit terminer complètement marteau !....

Contribution le : Aujourd'hui 15:25:50

alfosynchro Re: fabriquer des rondelles métalliques #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 16154 Karma: 7421 Oui, et je ne pense pas que ce soit le mode de fabrication classique. Pas assez rationalisé, risque d'emboutir une partie déjà en partie emboutie...



S'il faut rester concentré comme ça huit ou même quatre heures de suite c'est épuisant et dangereux.

Contribution le : Aujourd'hui 15:37:24