Chute de roches volcaniques filmée depuis un drone

Kilroy1

Le_Relou Re: Chute de roches volcaniques filmée depuis un drone

Le_Relou
outre le premier qui lui arrive sur la gauche au début, celui à 27 secondes qui le dépasse en le frôlant , le drone était à deux doigts d'être vaporisé

alfosynchro Re: Chute de roches volcaniques filmée depuis un drone

alfosynchro
Les images étant transmises en temps réel, j'imagine que si le drone est pulvérisé, ils conservent quand-même un enregistrement de la course ?

Je veux dire : "les images ne sont pas stockées sur le drone ?"

Je veux dire : "les images ne sont pas stockées sur le drone ?"



alfosynchro
Edit : j'ai un peu peur que ma question soit un peu bête...

