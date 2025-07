Superman "bruyant"

Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou

Inscrit: 14/04/2021

https://www.reddit.com/comments/1kubirf

https://www.reddit.com/r/BeAmazed/comments/1kubirf/these_guys_made_an_actual_flying_superman/

Contribution le : Hier 23:01:31

blahmeuh

Inscrit: 07/10/2021
Donc le vrai pouvoir de Superman vient de cette turbine bien placée ?

Contribution le : Hier 23:25:30

FMJ65

Inscrit: 27/09/2014
Top ! Et il sait piloter le papy !!!!

Contribution le : Hier 23:34:13