Options du sujet Imprimer le sujet

vojack Tremblement de terre en Russie 1 #1

Je suis accro Inscrit: 01/05/2007 11:23 Post(s): 1136 Karma: 1557

En tout cas, la dame a été surprise, elle n'a même pas eu le temps d'enfiler un slip pour filmer cette secousse



https://video.twimg.com/amplify_video/1950363359150239744/vid/avc1/636x360/1cYc9igfuusWcTXk.mp4?tag=16



edit wiliwilliam: intégration de la vidéo

Vous navigateur est trop vieux Bon je n'arrive pas à mieux intégrer la vidéo, si quelqu'un peux le faire pour moiEn tout cas, la dame a été surprise, elle n'a même pas eu le temps d'enfiler un slip pour filmer cette secousse

Contribution le : Aujourd'hui 14:10:28

Le_Relou Re: Tremblement de terre en Russie 0 #3

Je poste trop Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 11662 Karma: 5869 @Wiliwilliam



une vidéo qui compile vos vidéos plus d'autres..



pas glop





M8.8 Earthquake Hits Russia (Kamchatka) - July 29th 2025 COMPILATION / TERREMOTO 8.8 en Rusia

Contribution le : Aujourd'hui 14:41:24