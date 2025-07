Nâdiya lance le single DJ! et annonce un concert au Cirque d’Hiver à Paris

Je viens d'arriver Inscrit: 02/11/2023 12:58 Post(s): 38





Nâdiya, l’icône des années 2000 prépare un show unique pour fêter trois décennies de succès. Rendez-vous le 18 décembre 2026 au Cirque d’Hiver à Paris pour un concert qui s’annonce festif, intense et émouvant dans le cadre de la tournée Et c'est reparti Tour.



Pour célébrer ses trente ans de carrière, Nâdiya a choisi de revenir au Cirque d’Hiver Bouglione à Paris, un lieu chargé de souvenirs et d’émotions. C’est là que tout a commencé pour elle, et ce choix symbolique souligne la dimension personnelle et authentique de ce projet.



Son nouveau titre? « DJ » est sorti le 20 juin dernier. On est entre la disco-funk des 70’s et les sonorités pop d’aujourd’hui. On peut l'écouter sur Spotify.



On découvre son nouveau single DJ! et on réserve sa place pour le Cirque d'Hiver





