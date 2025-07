Options du sujet Imprimer le sujet

Il a conçu la première IA d’OSINT (terrifiant… et génial)



Pour tester :

https://nicolas-dufour.github.io/plonk#demo



https://huggingface.co/spaces/nicolas-dufour/Plonk



Le lien vers le code

https://github.com/nicolas-dufour/plonk



Le papier sur le sujet :





