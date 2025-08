Symbole sujet locké

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 16200 Karma: 7438

Ça fait onze ans et deux mois que je suis inscrit sur Koreus, et je viens seulement de réaliser que le petit truc rouge sur l'enveloppe bleue claire qui indique que le sujet est verrouillé c'est un cadenas ! Jusqu'alors, je croyais que c'était un 8 ^^





Bon, ben ça y est, du coup on peut verrouiller celui-ci...

Contribution le : Aujourd'hui 19:33:46