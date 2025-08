Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Lifeline - Traumatisme d'un pompier 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 39091 Karma: 19714 Animation de Kim Kyeongbae pour un épisode du documentaire sud-coréen « Lifeline » sur le traumatisme d'un pompier qui a sorti un corps d'une rivière froide et sombre.



[라이프 라인] 심리 상담 중 소방관이 식은땀으로 뒤덮여버렸다|2화 클립 l TVING

Contribution le : Aujourd'hui 16:27:46

alfosynchro Re: Lifeline - Traumatisme d'un pompier 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 16221 Karma: 7447 On en parle peu, mais c'est vrai que je pense souvent à ceux qui viennent au secours des grands blessés et qui récupèrent ceux qui reste de corps de cadavres... Faut avoir les tripes bien accrochées !

Contribution le : Aujourd'hui 16:35:27