Une vidéo insolite qui nous a marquée...

Mes Chers Membres, Mes Chers Compatriotes intellectuels,



Je suis heureux d'intégrer votre grande famille, où les neurones et la bonne humeur bouillonnent.



Je suis à la recherche d'une vidéo qui nous a marquée, il y a entre 15 et 20 ans. En effet, elle est restée accessible quelques années, puis elle a disparu.



Explications :



Entre 2005 et 2010, une vidéo était sortie...

On y voyait un jeune gars entre 25 et 30 ans, indien probablement, qui faisait le tour du monde, et présentait une bouteille de coca cola dans les grandes festivités des villes les plus en vogue d'Europe, d'Asie... Il y avait un fond de musique beat très enthousiaste. Ça durait deux ou trois minutes. C'était un truc vraiment sympa.



Vous souvenez-vous ?



Je la cherche, mais sans succès.



Je me souviens qu'elle était sur votre site, entre autre.



Je vous remercie.



A vous lire avec impatience,

Paco Rossa

Contribution le : Hier 17:49:09