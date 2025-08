Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Enhanced Queens Game Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Je dois absolument vous partager une pépite que j'ai découverte récemment, parfaite pour une pause intelligente. Ça s'appelle Enhanced Queens Game, et c'est bien plus qu'un simple jeu de dames, c'est un vrai défi de logique !





L'interface est super propre et le concept est génial. Voici comment ça marche :



Le but du jeu est simple :

Vous devez placer une reine ( ) dans chaque ligne, chaque colonne, ET dans chaque zone de couleur. C'est cette règle de couleur qui rend le jeu si unique et complexe.



Mais il y a une règle cruciale :

Deux reines ne peuvent jamais se toucher, même en diagonale ! Chaque reine bloque donc les 8 cases qui l'entourent directement.



Les contrôles sont très intuitifs :



1er clic sur une case vide : Place un marqueur ( ) pour vous aider à planifier.



2ème clic sur le : Le transforme en reine ( ).



3ème clic sur la : Efface tout, la case redevient vide.



C'est super addictif, les puzzles sont bien pensés et la difficulté augmente progressivement. Si vous aimez les jeux qui font réfléchir, je vous le recommande à 100%.



Essayez-le, vous ne le regretterrez pas :

https://queensgame.io/



