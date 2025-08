Options du sujet Imprimer le sujet

wc extérieur sur une plate-forme pétrolière

Le but du jeu c'est de bien viser.

Quand il fait mauvais il vaut mieux utiliser les wc à l'intérieur.



https://www.youtube.com/shorts/EnT2NMoGIGQ?feature=share Le but du jeu c'est de bien viser.Quand il fait mauvais il vaut mieux utiliser les wc à l'intérieur.

