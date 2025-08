Options du sujet Imprimer le sujet

domi13180 langue de belle mère automatique 2 #1

Je m'installe Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 201 Karma: 415



Pratique pour créer une ambiance de fête, mais chiant au bout d'une minute.



https://www.youtube.com/shorts/UzIrMgjcIYs?feature=share Pratique pour créer une ambiance de fête, mais chiant au bout d'une minute.

Contribution le : Aujourd'hui 18:37:32

alfosynchro Re: langue de belle mère automatique 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 16239 Karma: 7449 J'ai joué la vidéo 4 fois pour voir ce que ça me faisais au bout d'une minute...

Contribution le : Aujourd'hui 19:12:41