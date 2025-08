Options du sujet Imprimer le sujet

Pettoman Fabrication de gauffre automatique via des LEGO 1 #1

Je suis accro Inscrit: 28/01/2009 18:12 Post(s): 830 Karma: 1090

Première partie construction des différents élément pour la fabrication



Aller directement à 9:40 pour voir tout l'ensemble fonctionner.

Contribution le : Aujourd'hui 00:58:28