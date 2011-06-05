Par la puissance du feu



Les Hyménoptères sont un ordre d'Insectes, de la sous-classe des Ptérygotes, de la section des Néoptères et du super-ordre des Endoptérygotes. Des représentants communs de cet ordre sont les symphytes, les abeilles, les guêpes, les fourmis et les frelons, présents sur tous les continents sauf l'Antarctique.



Source : Wikipedia (j'ai pas tout compris)





Sinon, asperger du fioul est très efficace, mais faut pas tenter le feu ensuite...

